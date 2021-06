Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, la ora 10.00, o avertizare meteo cod portocaliu de vijelii puternice, grindina, cantitați de apa importante, valabila in mare parte din țara, inclusiv in județul Vrancea. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 25-06-2021…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 24-06-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor Mesaj : MESAJ 1 ACTUALIZARE ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate:…

- In urmatoarele zile temperaturile vor ajunge pana la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi in crestere, in mai multe zone din tara, potrivit avertizarilor meteo Cod portocaliu de canicula emise, marti, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 21-06-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 21 iunie, ora 11:00 – 21 iunie, ora 22:00; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 20-06-2021Ora : 10:00Nr. mesajului:Intervalul : 20 iunie, ora 10:00 – 21 iunie, ora 02:00; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 15-06-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 15 iunie, ora 10:00 – 16 iunie, ora 23:00 Zonele afectate : conform textelor și harții Fenomene : ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica temporar accentuata…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-05-2021 Ora : 10:30 Nr.mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 mai,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-05-2021 Ora : 10:30 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 mai,…