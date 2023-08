ANM: Cod portocaliu de caniculă în Capitală și șapte județe, cod galben în alte 28 de județe Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pe parcursul zile de marti, in judetele Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Constanta (partial), Ilfov si municipiul Bucuresti valul de caldura si canicula se vor intensifica si se vor inregistra temperaturi maxime de 37 – 39 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa peste pragul critic de 80 de unitati. In restul tarii (cu exceptia judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud, Hunedoara, Covasna, Neamt, Suceava, Botosani), unde este in vigoare un Cod galben, valul de caldura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

