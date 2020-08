Stiri pe aceeasi tema

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare COD GALBEN de instabilitate

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, luni dimineața, atenționarile de vreme rea valabile pentru județul Alba și alte zone din țara. Pana marți este Cod Galben de furtuni locale, insa condiții meteo de instabilitate atmosferica vor fi și miercuri. COD GALBEN: luni, orele 12.00 – 21.00…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, valabila pe parcursul zilei de duminica in 15 judete din centrul si sud-vestul...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila de miercuri, de la ora 12.00, pana joi, la ora 10.00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia și Moldova. „In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o noua atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana joi dimineata in 32 de judete, respectiv o informare de vreme rea ce vizeaza majoritatea regiunilor pana vineri seara. Potrivit meteorologilor, in intervalul 10 iunie,…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de vijelii in Alba și alte 26 de județe. Descarcari electrice, grindina si averse, pana miercuri Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vijelii, grindina si averse, valabila pana miercuri dimineata in 27 de judete din țara. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni o atentionare cod galben de vijelii, grindina și averse torențiale, valabila pe parcursul acestei zile in 19 judete. Potrivit meteorologilor, luni intre orele 13.00 si 23.00, in Banat, Crișana, Maramureș și local in Transilvania și in zonele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica cod galben, valabila joi, intre orele 12 și 22. In intervalul menționat, vor fi ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica temporar accentuata. In Maramureș, Crișana și local in Transilvania precum și in zona Carpaților…