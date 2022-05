ANM: Cod galben de ploi torențiale și furtuni pentru mai multe județe din țară 12 județe din țara se afla sub o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pana marți, la ora 21, anunța Administrația Naționalla de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, marți, pana la ora 21, in Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Transilvaniei, precum și in Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torențiale, intensificari ale vantului și grindina. In intervale scurte de timp cantitațile de apa vor depași 20 – 30 l/mp. Județele vizatee sunt Bihor, Salaj,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 12 judete din Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei si din zona Carpatilor Occidentali si vestul Carpatilor Meridionali se afla, pana marti seara, sub atentionare Cod galben de furtuni. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila…

- Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila luni, intre orele 13.00 si…

- Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila luni, intre orele 13.00 si…

- Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila luni, intre orele 13.00…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de vijelii, ploi torentiale si grindina la munte, pentru 26 de judete, valabila miercuri intre orele 12.00 si 21.00. Miercuri intre orele 12.00 – 21.00, la munte, in Banat, Crisana, Transilvania, nordul Munteniei si al Olteniei vor…

- Aprilie incepe cu vreme rea, iar meteorologii au emis un cod galben de inundații pentru mai multe județe, pana luni, la pranz. Sunt vizate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Timiș. Scurgeri importante pe versanti, torenti…

- ANM a emis joi o avertizare meteo de ploi abundente, intensificari ale vantului si ninsori la munte. 20 de județe se vor afla sub Cod galben de ploi și vant puternic, cu rafale de 75 km/ora. De sambata, vremea se racește. Informarea meteo este in vigoare de joi ora 12.00 pana sambata ora 21.00! In cea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri doua Coduri galbene de vant puternic. Prima avertizare este pentru zone montane pana vineri seara, iar cea de-a doua pentru 27 de judete, pana vineri dimineata.EO Cod galben de vant puternic la munte si in 27 de judete. Pana cand este valabil Primul…