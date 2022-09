ANM: Cod galben de ploi consistente în 14 judeţe, până marţi seara; vreme oscilantă şi în Bucureşti Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila pana marti seara in zone din 14 judete. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 26 septembrie, ora 18:00 – 27 septembrie, ora 22:00, local in Maramures, Banat, zona montana a Olteniei, in Carpatii Occidentali si in nordul Carpatilor Orientali vor fi perioade cu averse, insotite pe alocuri de descarcari electrice. In special, prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25 – 30 l/mp si pe arii restranse 40 – 50 l/mp. Judetele vizate de atentionarea Cod galben sunt:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

