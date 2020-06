Stiri pe aceeasi tema

- O atentionare Cod galben de furtuni este valabila in intreaga tara pe parcursul zilei de vineri, pana sambata dimineata, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Astfel, pana sambata, la ora 10:00, pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, in care vor fi frecvente…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de tip Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pentru toata țara. ”Avertizarea este in vigoare in intervalul 11 iunie, ora 10:00 – 13 iunie, ora 10:00. In intervalul menționat, pe arii relativ extinse vor fi perioade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata dimineata. Astfel, sunt prognozate averse insotite de descarcari electrice, vant si, posibil, grindina. Meteorologii anunta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN, de furtuni, pentru judetul Neamt, dar si pentru trei sferturi din tara. Avertizarea este valabila in intervalul 10 iunie, ora 12:00-11 iunie, ora 10:00. “In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia…

- Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in saptamana 8-15 iunie, vor fi valori termice ușor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade in regiunile nordice, estice și sud-estice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. In schimb, miercuri…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN, de furtuni, pentru zona de munte a judetului Neamt. Aceasta este valabila astazi, 8 iunie, pana la ora 23:00. “In Banat, Crișana, Maramureș și, local, in Transilvania și in zonele montane, instabilitatea atmosferica va fi temporar…

- Temperaturile vor atinge, duminica, 30 de grade, in București, dar va fi innorat și sunt posibile ploi cu fulgere, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi și vijelii in partea de Nord-Vest a țarii, valabila pana duminica seara, la ora 21.00.…

- Administrația Nationala de Meteorologie anunța ca in perioada: 29 aprilie, ora 12:00 – 30 aprilie, ora 22:00 in majoritatea regiunilor țarii vor aparea manifestari de instabilitate atmosferica In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va…