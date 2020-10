Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, ce vizeaza sase bazine hidrografice din opt judete din zona Moldovei, pana vineri dimineata. Conform hidrologilor, in intervalul 8 octombrie, ora 16:00 – 9 octombrie, ora 10:00, se…

- Vor fi ploi abundente in sudul Banatului, Oltenia, mare parte din Muntenia, dar și in sudul Moldovei și al Transilvaniei. Cantitațile de apa vor depași 70 l/mp, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 grade Celsius in depresiuni și 23 de grade Celsius in sud-est. La malul marii temperatura…

- Alte 41 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 4.591, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 41 de decese (25 de barbati si 16 femei) ale unor pacienti infectati…

- In cursul dimineții de astazi, 24 septembrie 2020, au mai fost confirmate inca 41 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 4.591. In intervalul 23.09.2020 (10:00) – 24.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 41 de decese (25 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 22 septembrie 2020, au mai fost confirmate inca 45 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 4.503. In intervalul 21.09.2020 (10:00) – 22.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 45 de decese (28 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 1 septembrie 2020, au mai fost confirmate inca 60 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 3.681. In intervalul 31.08.2020 (10:00) – 01.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 60 de decese (35 barbați și 25 femei), ale unor pacienți infectați…

- Meteorologii au emis, joi, o atenționare cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, in 15 județe din Moldova, nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, sudul și estul Transilvaniei. Avertizarea este valabila pana la ora 22.00. Potrivit ANM, sunt vizate Moldova, nord-estul Munteniei, nordul…

- Obiectivul principal e monitorizarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei, cu precadere a retelei secundare, formate din drumurile judetene si comunale, esentiale pentru comunitatile rurale defavorizate din judetele Bacau, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui si Vrancea. Site-ul este…