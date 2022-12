ANM: Cod galben de ceaţă densă în zone din patru judeţe, până la miezul nopţii Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri seara o atentionare nowcasting Cod galben de ceata densa in patru judete din zona Munteniei, valabila pana la ora 0:00. Potrivit meteorologilor, in judetele Ialomita si calaratim dar si an Dambovita, respectiv in localitatile: Gaesti, Dragodana, Petresti, Valea Lunga, Darmanesti, Mogosani, Iedera, Cobia, Crangurile, Hulubesti, Morteni, Vladeni, Valea Mare, Gura Foii, Rascaeti, se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Fenomene similare vor persista pana la aceeasi ora in judetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ADR Sud-Muntenia este Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona in viitorul exercițiu financiar peste 1,5 miliarde de euro pentru cetațenii din județele componente ale regiunii – Argeș, Calarași, Dambovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Reuniunea…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Prahova si Dambovita, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.”Recomandam conducatorilor auto folosirea corespunzatoare a luminilor, evitarea opririi pe…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Prahova si Dambovita, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.”Recomandam conducatorilor auto folosirea corespunzatoare a luminilor, evitarea opririi pe…

- O prezența mai degraba discreta, contele austriac Andreas von Bardeau, descendent al familiei de Habsburg, este unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din Vestul țarii cu mii de hectare de teren agricol in proprietate, dar și de padure. Pe langa cultura cerealelor, contele mai are afaceri…

- Astazi, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, de la Calarași, a fost lansat Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Pentru acest exercițiu financiar, regiunea formata din șapte județe – Argeș, Prahova, Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Calarași – are la dispoziție…

- Meteorologii au emis sambata un avertisment de Cod galben de ninsori in 11 judete situate in zona Moldovei si a Munteniei. Atenționarea meteo va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10:00. Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul…

- Sambata, la Ploiesti, a avut loc intalnirea PMP Regiunea Sud, la care au luat parte organizatii ale partidului din 7 judete. Catalina Bozianu, liderul PMP Prahova, a multumit presedintelui Eugen Tomac pentru mesajul de solidaritate transmis, dar si pentru preocuparea acestuia in reconstructia partidului.…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: “Investiții considerabile in județul Teleorman prin Programul Regional Sud-Muntenia, aprobat de Comisia Europeana” / Comunicat de presa octombrie 12, 2022 13:40 Comisia Europeana a aprobat primele programe regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, respectiv…