ANM – Cod galben de averse torenţiale, vijelii şi grindină, până luni dimineaţă ANM a emis Cod galben de averse torentiale, vijelii si grindina, pana luni dimineata, care se va manifesta in cea mai mare parte a țarii. Avertizarea meteorologilor este valabila in intervalul 03 septembrie, ora 10 – 04 septembrie, ora 06. ”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in extindere treptata dinspre nord-vestul teritoriului. Vor fi averse si cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului (in general cu rafale de 55…70 km/h), pe arii restranse vijelii si grindina in Maramures, Crisana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

