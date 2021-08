Stiri pe aceeasi tema

- Regimul termic prognozat pana la inceputul lunii august ramane canicular in majoritatea regiunilor, cu cele mai ridicate medii ale valorilor termice diurne in Muntenia, Dobrogea si Oltenia, arata estimarile valabile pentru intervalul 19 iulie – 1 august, publicate, luni, de Administratia Nationala de…

- Vremea va fi, in general, calduroasa in urmatoarele doua saptamani, dar vor exista si perioade cu averse locale, in timp ce temperaturile maxime nu vor fi cobori sub 28 de grade in unele regiuni, releva prognoza de specialitate valabila pentru intervalul 12 - 25 iulie, publicata, luni, de Administratia…

- Romania se va confrunta timp de 5 zile cu vreme caniculara, potrivit meteorologilor. Astfel, in țara noastra este in vigoare o avertizare meteo de „disconfort termic”. „Valul de caldura se va intensifica in regiunile vestice și sud-vestice, unde va fi canicula și disconfort termic accentuat”, anunța…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de instabilitate atmosferica, valabila la nivelul intregii tari pe parcursul acestei zile, respectiv o alerta de canicula, ce vizeaza indeosebi zone din vest, sud-vest si sud, pana duminica. Potrivit meteorologilor, pe parcursul…

- Urmatoarele doua saptamani (7 - 20 iunie) vor fi caracterizate de o vreme oscilanta, in care media temperaturilor maxime va ajunge la 26 de grade Celsius, iar probabilitatea de aparitie a ploilor pe arii extinse se mentine ridicata atat in intervalul 10 - 14 iunie, cat si dupa 17 iunie, arata prognoza…

- Regimul termic prognozat pentru perioada 10 – 23 mai se anunta unul calduros si doar cu scurte intervale in care valorile termice vor fi mai scazute pe timpul noptilor, iar precipitatiile sub forma de ploaie s-ar putea semnala dupa 12 mai, reiese din prognoza de specialitate, publicata, luni, de Administratia…