Administrațiaei Naționala de (ANM) avertizeaza ca duminica, in București, vor fi ploi torențiale și intensificari ale vantului. Avertizarea ANM este in vigoare pana luni, la ora 6.00. In București, cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa orele pranzului cand vor fi averse torențiale și descarcari electrice. Vantul va bate cu 50 km/h Temporar […]