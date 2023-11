ANM: Avertizare de cod rosu, in judetul Constanta! In zona judetului Constanta, in municipiul Constanta, Navodari, Ovidiu, Lumina, Corbu s a emis avertizare de cod rosu de ploi abundente. Valabilitatea avertizarii este intre 18 noiembrie 2023 ora 20.00 pana la ora 23:00 Se vor semnala ploi insemnate cantitativ, iar cantitatile de apa vor depasi 30hellip;50 l mp. In zona avertizata in ultimele ore s au acumulat cantitati de peste 50 l mp. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cod rosu de ploi in Constanta: mai sunt vizate si alte patru localitatiMeteorologii au emis, sambata seara, o avertizare nowcasting de ploi pentru municipiul Constanta si alte patru localitati. In Constanta, mai multe zone au fost deja inundate in urma ploilor din cursul zilei, informeaza News.ro.Administratia…

- Vremea rea din judetul Constanta a lasat in aceasta seara de 04 noiembrie, multe localitati in bezna. Sunt pene de curent in mare parte din localitatie din judet. Sunt afectate zone localitatile Aliman, Oltina, Lipnita, Topraisar, Ostrov, Ciocarlia, Saligny, Faclia, Stefan cel Mare, Murfaltar, Valu…

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting de ceata, valabila pentru zona de litoral. Vizibilitatea va fi redusa.ANM anunta, luni seara, cod galben de ceata pentru zona de litoral a judetului Constanta, respectiv zona localitatilor: Constanta, Navodari, Ovidiu, Mihail Kogalniceanu, Eforie, Cumpana,…

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting de ceata, valabila pentru zona de litoral. Vizibilitatea va fi redusa, potrivit news.ro.ANM anunta, luni seara, cod galben de ceata pentru zona de litoral a judetului Constanta, respectiv zona localitatilor: Constanta, Navodari, Ovidiu, Mihail Kogalniceanu,…

- In etapa a 13 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele:Poseidon Limanu 2 Mai ndash; CS Navodari la seniori 4 2 2 3 la junioriDanubiu Rasova ndash; CSC Mihail Kogalniceanu 5 1 1 8Stiinta Acalab Poarta Alba Viitorul Cobadin 0 1 1 7CSO Ovidiu ndash; CS Agigea 2 2 2 4Farul…

- Pe conducta magistrala, cu diametrul de 600 mm, de pe strada Navodari din localitatea Lumina, judetul Constanta, s a inregistrat o avarie, astazi ndash; 05 octombrie 2023.Pentru remedierea acesteia, in intervalul orar 13.00 ndash; 21.00, se furnizeaza apa cu presiune redusa in localitatile Lumina, Corbu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic in perioada 14 septembrie 2023, ora 15.25 14 septembrie 2023, ora 18.00. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic in perioada 14 septembrie 2023, ora 15.25 14 septembrie 2023, ora 18.00.…

- In etapa a cincea a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, ditia 2023 2024, s au inregistrat rezultatele:CS Agigea ndash; Portul Constata 3 3 la seniori 3 1 la junioriViitorul Cobadin ndash; CS Navodari 2 2 0 7Danubius Rasova ndash; CS Medgidia 1 2 1 9Stiinta Acalab Poarta Alba ndash; Sparta Techirghiol…