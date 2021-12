ANM: Avertizare Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în 21 de judeţe Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de vant puternic si ninsoare viscolita in zonele inalte din 21 de judete. Codul galben este valabil pana miercuri seara, la ora 20:00. Conform prognozei de specialitate, in intervalul mentionat, vantul va continua sa prezinte intensificari in cea mai mare parte a zonei de munte, cu viteze in general de 60…80 km/h spulberand zapada. In Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura, la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depasi temporar 90…110 km/h. Pe arii restranse va mai ninge slab. Codul galben se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari meteorologice Cod galben și Cod portocaliu de vreme rea pentru mai multe județe din Romania pentru data de 1 decembrie 2021. Meteorologii anunța intensificari ale vantului, precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare in mai multe…

- Potrivit prognozei de specialitate, in intervalul 30 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 20:00, in Dobrogea, sud-vestul Olteniei, precum si in vestul si sud-vestul Olteniei vantul va avea intensificari, cu rafale cuprinse intre 55 si 75 km/h. Intensificari ale vantului vor fi si la altitudini de…

- Cod galben de vant si ninsoare viscolita in 13 judete din țara, pana sambata dimineata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita in zone din 13 judete, pana sambata dimineata, precum si o informare de intensificari ale vantului…

- Vantul sufla cu putere, vineri, seara, in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari cod galben pentru 11 județe și cod portocaliu pentru alte 10 județe. Potrivit ANM, in special in zona inalta din Gorj, Valcea, Alba, Brasov, Sibiu, Arges, Prahova,…

- Romania ar putea beneficia de o majorare a fondurilor alocate de Uniunea Europeana in cadrul Programului „Just Transition Fund” (JTF) , Programul Operațional Tranziție Justa, de reducere a amprentei de carbon prin dezvoltarea unor capacitați industriale cu efect de reducere a emisiilor de CO2. Un alt…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare Cod galben de ploi, descarcari electrice, vant și izolat grindina pentru 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Harghita, Neamț, Bacau, Vrancea, Covasna, Buzau, Brașov, Prahova, Dambovița, Argeș, Sibiu, Valcea,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) emis astazi, 14 septembrie, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata care vizeaza zonele montane din Moldova, nordul Munteniei și estul Transilvaniei. Avertizarea este valabila marți, intre orele 12.00 și 22.00. Potrivit…

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de intensificari ale vantului pentru județele din estul țarii, precum și zonele montane din centrul și sud-vestul țarii. Atenționarea este valabila joi, 2 septembrie, intre orele 10:00 și 21:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vizate de…