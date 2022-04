ANM: Averse vijelii şi izolat grindină, de sâmbătă, până marţi dimineaţa Vremea este deosebit de capricioasa in aceasta perioada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00. De asemenea, temporar, vantul va avea intensificari in toata tara, cu viteze in general de 45-55 km/h si pe arii restranse de peste 60 km/h. In ziua de sambata in regiunile intracarpatice, iar duminica in cele sud-estice local vor fi manifestari de instabilitate atmosferica: averse ce pot avea caracter… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

