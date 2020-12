Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Județul Suceava se afla, pana la ora 11:00, sub atenționare nowcasting Cod galben de ceața. Fenomene avertizate: local ceața, care determina reducerea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m. Zone vizate: – Județul Suceava: zona joasa; Interval de valabiliate: 12/12/2020 08:00 12/12/2020 11:00…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 09 decembrie, ora 17:00 – 11 decembrie, ora 15:00 Zone și fenomene vizate: Carpații Meridionali și de Curbura: ninsori abundente, strat consistent de zapada, intensificari ale vantului și viscol in special la altitudini mari; in sudul Banatului,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri seara, mai multe atenționari de fenomene meteo imediate, incadrate la categoria „cod galben”, pentru județul Vaslui, unde va burnița și se va forma polei. ATENȚIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN de vreme severa imediata…

- Pana la ora 19:00, județul Galați se afla sub atenționare cod galben de burnița și polei. Și județul Vrancea intra, de la ora 17:00, sub incidenta cod galben de vreme rea. Va ninge viscolit la altitudini mari, iar stratul de zapada va deveni consistent. Atenționarea este valabila pana vineri dupa amiaza.…

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ceața, pana la ora 11:00, pentru localitați din județul Suceava. Sunt vizate zonele: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei și Coșna. Interval de valabiliate: 17/11/2020 08:15 17/11/2020 11:00 (Claudia…

- Sunt vizate localitațile sucevene Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei și Coșna. Interval de valabiliate: 16/11/2020 08:05 16/11/2020 11:00 (Claudia Ciornila, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)

- ATENȚIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: intensificari locale ale vantului, cu viteze la rafala de 55…65 km/h Zone vizate: – Județul Botosani; – Județul Suceava: zona joasa; – Județul Iasi; Interval de valabilitate: 04/10/2020 11:30 04/10/2020 15:00.