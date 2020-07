Stiri pe aceeasi tema

- "Interval de valabilitate: 04 iulie, orele 12:00 – 19:00Fenomene vizate: disconfort termic In intervalul mentionat, disconfortul termic va fi accentuat in cea mai mare parte a Munteniei, in vestul Dobrogei, local in Oltenia și in sudul Moldovei, unde indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- ANM anunța o alerta cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru 9 județe, in vigoare luni intre orele 14.00 - 19.00. Alte județe sunt sub cod galben.Alerta cod galben este in vigoare luni intre orele 12:00 – 19:00, și anunța in zona de munte, in Moldova, Transilvania, nordul…

- O avertizare Cod portocaliu de furtuni, valabila pana marti dimineata in mai mult de jumatate din tara, a fost emisa, luni, de catre Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, in intervalul 22 iunie, ora 10:00 - 23 iunie, ora 10:00, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, in Moldova si…

- Meteorologii au emis o noua avertizare meteo de COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata pentru aproape toata țara. CODUL PORTOCALIU este valabil de astazi, de la ora 13, pana in 15 iunie, la ora 3. Meteorologii anunța cantitați de apa insemnate, grindina, intensificari puternice ale vantului,…

- Vremea rea pune stapanire pe o mare parte din teritoriul Romaniei. Meteorologii de peste Prut au emis Cod galben de ploi torențiale in 33 de județe din Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Transilvania.Avertizarea va intra in vigoare la ora 12 și va fi valabila pana luni seara.