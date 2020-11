Stiri pe aceeasi tema

- Aprovizionarea cu apa pentru graul de toamna in stratul de sol 0-20 centimetri va prezenta valori satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in cea mai mare parte a regiunilor agricole ale tarii, releva prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua avertizari Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi insemnate cantitativ, valabile pana miercuri dimineata in 39 de judete. Conform meteorologilor, pe parcursul zilei de marti, intre orele 10:00 - 18:00, instabilitatea atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, un Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cantitati insemnate de apa, intensificari ale vantului, in intervalul 5 octombrie, ora 15:00 - 6 octombrie, ora 18:00, la inceput in Banat, Crisana, Maramures, apoi si in vestul si nordul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru intensificari ale vantului valabila de joi, 17 septembrie, ora 23:00 pana vineri 18 septembrie, ora 16:00 in județe din Estul și sud-estul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat Cod galben de vant puternic in cea mai mare parte a Moldovei, in Dobrogea și in jumatatea estica a Munteniei. COD GALBEN Interval de...