- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prima avertizare de cod roșu de canicula din acest an. In vigoare raman un cod galben și un cod portocaliu de val de caldura și disconfort termic accentuat pentru cele mai multe zone din țara. Iata in ce județe se vor inregistra temperaturi extreme.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo de vreme caniculara in toata țara. Meteorologii au anunțat un cod portocaliu și un cod galben de disconfort termic accentuat. Iata in ce zone se vor inregistra pana la 38 de grade Celsius.

- Romania se va confrunta in urmatoarele zile cu un val de caldura cu temperaturi ce pot atinge 38 de grade Celsius. Meteorologii au emis marți, 28 iunie, o avertizare cod portocaliu și cod galben de canicula, in vigoare de maine, 29 iunie, și valabila pana vineri, 1 iulie.Vizate de codul portocaliu de…

- Vremea in Cluj ramane calda pentru acest final de saptamana. Meteorologii anunța temperaturi care vor ajunge la 30 de grade Celsius. Weekend-ul acesta soarele iși va face din plin prezența și ne vom putea bucura de drumeții, șansele de ploaie fiind aproape inexistente.Potrivit meteorologilor, in Cluj…

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi cu descarcari electrice in nordul țarii și centrul țarii, iar la nord - ploi slabe. Maximele vor oscila intre +27 și +29 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 13 grade Celsius. Ploile vor continua și in urmatoarele zile.

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, iar de la temperaturi maxime de pana la 27-29 de grade se va ajunge la 13 grade Celsius. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani arata variații mari de temperatura. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza…

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +23 și +25 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 5 grade Celsius. In zilele urmatoare vremea se menține calda.