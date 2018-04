ANM anunţă temperaturi cu până la 10 grade mai mari faţă de cele normale Saptamana aceasta va fi caracterizata de temperaturi ridicate, dar si ploi si descarcari electrice,in primele doua zile. In medie, temperaturile vor creste cu pana la 10 grade fata de cele normale pentru aceasta perioada. Vremea se va mentine calda pana la sfarsitul saptamanii. „In zilele urmatoare, vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit in aceasta perioada, in mod normal temperaturile maxime la nivelul intregii tari ar trebui sa fie cuprinse intre 10 si 20 de grade Celsius, iar maximele ce urmeaza a se inregistra vor fi cuprinse in general intre 20 si 29 de grade. Temperaturile minime… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO. Vremea calda si frumoasa se va mentine si in urmatoarele zile, potrivit meteorologilor putand sa apara unele ploi insotite de descarcari electrice in anumite zone. PROGNOZA METEO. Cerul va fi variabil, cu innorari mai ales la inceputul noptii, cu precadere in zona montana, dar numai…

- Meteorologii anunta ca urmatoarele zile vor fi deosebit de calde, cu temperaturi care ajung si la 26 de grade Celsius, iar vremea se va mentine asa toata saptamana. Luni noapte vor aparea si ploile, in partea de vest, nord si centrul Romaniei, dar vor fi trecatoare. „In urmatoarele zile, vremea se mentine…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca ploile ar putea atinge 15-20 litru, izolat, în cursul zilei de vineri, iar vântul va avea intensificari trecatoare mai ales la munte. Temperaturile pe timpul zilei vor fi de 14-15 grade Celsius în regiunea Moldovei,…

- Prognoza meteo pentru București, in perioada 15-18 martie. Vremea ramane placuta, cu ploi putine, pana aproape de finalul saptamanii. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Joi, 15 martie, va fi din nou o zi calda, cu maxime de pana la 18 grade Celsius,…

- Prognoza meteo pentru intervalul 13-15 martie. In urmatoarele trei zile, meteorologii anunța o vreme inchisa, cu ploi care vor avea și caracter de aversa și vor fi insoțite de descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, dar cu temperaturi de primavara. De altfel, Administratia…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data, informeaza ANM. LUNI Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta…

- Vremea va fi deosebit de calda, duminica, iar soarele stralucește pe cer in cea mai mare parte a zilei. Insa de luni revin ploile si temperaturile incep sa scada. Astfel, in acest sfarsit de saptamana, mercurul din termometre ajunge pana la 10 grade in nord-vest si in centru si 20 de grade in Lunca…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Astfel, potrivit specialistilor, incepand de duminica, temperaturile vor scadea in toata tara.Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14 grade, iar cele…