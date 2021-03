ANM anunţă posibile NINSORI în Bucureşti. Vreme rece şi în restul ţării ANM a emis o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti si avertizeaza ca sunt posibile ninsori. “Vremea in București va fi inchisa și deosebit de rece. Vor fi precipitații moderate cantitativ (se vor acumula 10…15 l/mp) sub forma de lapovița, ninsoare – in special in dimineața zilei de luni (22 martie), dar și sub forma de ploaie. […] The post ANM anunta posibile NINSORI in Bucuresti. Vreme rece si in restul tarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

