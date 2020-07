Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi torentiale, vijelii și grindina valabila in cea mai mare parte a tarii, de luni pana miercuri dimineata, dar si de disconfort termic pentru regiunile sud-estice. Astfel, in intervalul 6 iulie, ora 10:00 – 8 iulie, ora 10:00, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o noua avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica. Conform meteorologilor, se asteapta intensificari ale vantului, grindina si descarcari electrice. Pana pe 20 iunie, in mai multe judete, printre care si Calarasi, va fi cod galben.

- bull; Gradul de instabilitate atmosferica se va mentine accentuat in cea mai mare parte a tariiIn aceasta dimineata, la ora 10.00, intra in vigoare un nou cod galben de ploi torentiale, grindina si vijelii. Avertizarea este valabila pana joi dimineata, la ora 10.00.Potrivit Administratiei Nationale…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila in majoritatea regiunilor tarii, in perioada 7 iunie, ora 13:00 - 9 iunie, ora 6:00.Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminica, 7 iunie, vor fi perioade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare de ploi, descarcari electrice si vijelii in urmatoarele zile. In intervalul 07 iunie, ora 13:00 – 09 iunie, ora 06:00, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica, in cursul zilei de duminica (7 iunie) in regiunile vestice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila in majoritatea regiunilor tarii, in perioada 7 iunie, ora 13:00 - 9 iunie, ora 6:00, noteaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminica, 7 iunie, vor fi…

- Instabilitatea atmosferica in Bucuresti se va accentua treptat si vor fi intervale in care vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina si vijelii, in intervalul i iunie, ora 10:00 - 3 iunie, ora 23:00, potrivit estimarilor Administratiei Nationale de…

- Meteorologii au emis marți o informare ce anunța instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a țarii și doua coduri galbene de ploi torențiale și vijelii pentru 9, respectiv 32 de județe, valabile pana joi seara. Informarea meteorologica anunța, de marți ora 13:30 pana joi ora 21:00, in cea mai…