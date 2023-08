ANM anunță ploi și vijelii puternice Urmatoarele doua zile vor fi instabile și pline de coduri galbene și portocalii. Multe județe continua sa se confrunte cu temperaturi crescute la extrem, in timp ca altele sunt luate pe sus de vijelii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis trei avetrizari meteo: doua de cod galben de canicula și un cod portocaliu de intabilitate atmoferica. Perioada de instabilitate atmosferica din 6 august pana in 7 august va avea loc in Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Muntenia și munții din apropiere. Acest lucru va provoca averse, descarcari electrice, intensificarea vantului, furtuni și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele ore in Romania vor fi perioade cu canicula și cu instabilitate atmosferica. Meteorologii au emis mai multe avertizari de tipul cod galben și cod portocaliu. Codul galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata este valabil pana…

- Un nou COD GALBEN emis de Administrația Naționala de Meteorologie care vizeaza și județul Maramureș. Meteorologii ne atenționeaza ca vom avea instabilitate atmosferica. Avertismentul meteo intra in vigoare azi, la ora 12.00 și este valabil pana diseara, ora 22.00. In intervalul menționat, in Maramureș,…

- Valul de caldura se va menține in Romania joi și vineri, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a emis astazi, 20 iulie, o noua avertizare cod galben de canicula pentru sud și sud-est. In același timp, jumatate de țara se afla sub cod galben de vreme instabila pana joi seara.Muntenia,…

- Avertizare de la Administrația Naționala de Meteorologie de ploi torențiale și vijelii, pentru cea mai mare parte din țara, a fost emisa joi de meteorologii ANM. Este vorba despre doua avertizari Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii pentru cea mai mare parte din țara au fost emise…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o antenționare cod galben de ploi pentru aproape toata țara, valabila pana la ora 23.00.In zona de munte, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, sudul Banatului, Oltenia, nord-vestul și sud-estul Munteniei și vestul Dobrogei, vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologica de COD GALBEN, valabila pentru cea mai mare parte a țarii, inclusiv județul Cluj. Astfel, in intervalul 2 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 23:00, in zona de munte, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, sudul Banatului,…

- Vom avea de suportat in acest weekend primul val de caldura sufocanta din aceasta vara. Meteorologii avertizeaza ca acesta este doar inceputul unui sezon cu vreme extrema. Vor urma furtuni, grindina și ploi abundente. Miercuri, 21 iunie, valorile termice diurne vor continua sa creasca ușor in toate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, doua atenționari de cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale, grindina și vijelii. COD GALBEN Interval de valabilitate: 10 iunie, ora 10 – 10 iunie, ora 23 In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…