ANM anunta ploi si ninsori moderate cantitativ. Zonele afectate

Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata, 11 decembrie, o informare meteorologica ce vizeaza ploi si ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, valabila de astazi de la ora 14.00, pana pe data de 12 decembrie, ora 20.00.In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii.In cursul dupa amiezii de sambata 11 decembrie va ploua mai ales in regiunile sudice, iar in noaptea de sambata spre duminica 11 12 decembrie si in restul teritoriului. ...