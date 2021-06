ANM anunță ploi în zilele următoare. Cod galben de furtuni în 31 de județe Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de furtuni, valabil joi intre orele 12.00 – 23.00, in 31 de județe. Se anunța și trei zile de ploi torențiale, cu vijelii și grindina. ANM a emis o informare meteo ce anunța perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea […] Articolul ANM anunța ploi in zilele urmatoare. Cod galben de furtuni in 31 de județe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de furtuni in Argeș: se anunța trei zile de ploi torențiale! Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de furtuni, valabil joi intre orele 12.00 – 23.00, in 31 de județe. Se anunța și trei zile de ploi torențiale, cu vijelii și grindina. ANM a emis o informare meteo ce…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de furtuni, valabil joi intre orele 12.00 - 23.00, in 31 de județe. Se anunța și trei zile de ploi torențiale, cu vijelii și grindina. ANM a emis o informare meteo ce anunța perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta…

- ANM a emis o avertizare meteo cod galben de vreme rea, valabila pentru jumatate din țara, in intervalul 09 iunie, ora 12:00 – 09 iunie, ora 22:00. Potrivit meteorologilor, vor fi ploi torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii și grindina. Cantitatile de apa vor ajunge la 40 l/mp. Sursa : Administrația…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori insemnate cantitativ și intensificari ale vantului, la munte, in 20 de județe, printre care și Vrancea. Avertizarea este valabila de marți, ora 23.00 pana miercuri, ora 18:00. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori insemnate cantitativ și intensificari ale vantului, la munte, in 20 de județe, printre care și Vrancea. Avertizarea este valabila de marți, ora 23.00 pana miercuri, ora 18:00. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua atenționari cod galben și portocaliu de ploi, ninsori și viscol pana joi. Zona montana din 15 județe va fi sub cod portocaliu de viscol puternic. Astfel, de marți ora 10:00 pana joi ora 6:00, vor fi precipitatii in majoritatea zonelor, iar…

- ANM a emis marți, la ora 10.00, un cod portocaliu de viscol și ninsori abundente pentru 13 județe, fiind afectata și zona montana a Vrancei, dar și un cod galben de ploi și ninsori, in aproape toata țara, inclusiv in județul nostru. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-03-2021…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica dimineata mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si ghetus, valabile in 20 de judete, inclusiv in Vrancea. Potrivit meteorologilor, pana la ora 12:00, in localitati din judetul Vrancea se va semnala ceata, care determina reducerea…