ANM anunță ploi, furtuni și grindină, inclusiv în București ANM a emis, joi, o atentionare Cod galben de ploi, cu descarcari electrice, intensificari ale vantului si chiar grindina, pentru 26 de judete, fiind vizata toata zona montana. In Bucuresti, vor fi ploi slabe, de scurta durata, iar temperaturile maxime vor fi de 29-30 de grade. Atenționarea ANM este valabila, astazi, intre orele 10.00 si 20.00, in judetele Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Suceava, Timis, Valcea si Vrancea. „In intervalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

