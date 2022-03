ANM anunţă ninsori şi vreme deosebit de rece Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo potrvit careia, de duminica, de la ora 14.00, pana marti, la ora 20.00, vremea va fi rece si in general inchisa, in toata tara, dar mai ales in sudul si estul tarii. ”In intervalul mentionat, indeosebi in sudul, centrul si estul teritoriului, temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare, local se vor acumula 10-15 l/mp si se va depune strat de zapada. Valorile termice vor continua sa scada, astfel incat, in a doua jumatate a saptamanii vremea va fi deosebit de rece. In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

