- Meteorologii din cadrul ANM au emis prognoza meteo valabila in perioada 13 26 ianuarie, in Dobrogea.Astfel, in intervalul 13 15 ianuarie, media temperaturilor maxime va scadea de la 7 la 4 grade, fiiind usor mai ridicata decat in mod normal in aceasta perioada din an.In continuare, pana la sfarsitul…

- Regimul termic va ramane destul de ridicat pentru aceasta perioada, cu temperaturi maxime ce ar putea ajunge chiar si la 10 grade Celsius in unele regiuni, in timp ce precipitatiile vor fi slabe cantitativ si vor avea o probabilitate mai mare de aparitie dupa data de 21 ianuarie, reiese din prognoza…

- Vreme de primavara, in urmatoarele zile in județul Alba. Temperaturile sunt in urcare și vor ajunge la valori maxime de 14 grade Celsius. Sunt anunțate și cateva ploi și posibile ninsori, insa doar la altitudini mai mari. La munte, valorile maxime vor fi de 7 grade la Oașa și 20 grade la Arieșeni. Va…

- Vremea se incalzește ușor la finalul acestei saptamani in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 8-9 grade Celsius, insa sunt anunțate și cateva ploi la șes și ninsori la munte. Se mai insenineaza, duminica. La munte, temperaturile maxime vor fi de 4 grade la Oașa și 5 grade la Arieșeni. Va prezentam…

- Vor fi condiții de ceața, saptamana viitoare, in județul Alba, temperaturile maxime urcand pana la valori de 8-9 grade Celsius. Sunt anunțate și cateva ploi, burnița și ninsori la munte. La munte, valorile maxime vor fi de 3 grade la Oașa și 4 grade la Arieșen. Va prezentam prognoza meteo pentru localitați…

- PROGNOZA METEO. Vremea se incalzeste usor in urmatoarele zile in majoritatea zonelor din tara. Pana in 29 noiembrie, temperaturi maxime vor fi in crestere, iar vineri pot atinge chiar si 16…17 grade in vest si in sud-vest. SE anunta o incalzire a vremii si in Capitala. Valorile termice se vor situa…

- Vremea se va raci incepand de miercuri in toate regiunile, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. O racire accentuata este estimata pentru Moldova, unde temperaturile maxime vor cobori de la 12 - 15 grade Celsius in intervalul 18 -…

- Maxime de pana la 14..15 grade Celsius se vor menține pana pe 19-20 noiembrie, dupa care se va raci cu 2-3 grade. Pentru 22 și 23 noiembrie, prognoza actualizata indica maxime de cel mult 8..10 grade Celsius pe timpul zilei și minime de 1..3 grade in timpul nopții.