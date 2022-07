Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis sambata o avertizare meteo Cod galben de instabilitate atmosferica, ploi și vant cu rafale de 60 - 70 km/h, valabila intre orele 14.00 - 22.00, pentru București și 13 județe. In sud și sud-est disconfortul termic se menține ridicat.

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ. Acestea vor fi valabile astazi, pana la ora 21:00. Conform ANM, sunt anuntate instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi și vijelii valabil incepand de marți, ora 14:00, pana miercuri, ora 10:00. Totodata, a fost emisa o avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat. In dupa-amiaza zilei de astazi (5 iulie), local in Oltenia, in nordul Munteniei și in Carpații…

- Meteorologii au emis vineri dimineața o avertizare Cod galben de ploi și vijelii valabila in 36 de județe din țara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- COD GALBEN de vreme rea in Alba și alte 27 de județe. Ploi, vijelii, descarcari electrice și grindina Autoritațile au emis o alerta meteorologica de cod galben de vreme rea, pentru mai mult de jumatate din țara, inclusiv in județul Alba. Intervalul de valabilitate al avertizarii este cuprins intre…

- Meteorologii anunta, joi, cod galben de ploi, vijelii si grindina, in 28 de judete, pana la ora 23.00. Potrivit ANM, joi, in intervalul 12.00 - 23.00, in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramures, sudul Banatului si in zona continentala a Dobrogei va fi cod galben de instabilitate atmosferica.…

- Meteorologii au emis un cod galben de vant puternic și vreme rea in mai multe județe din Romania, in urmatoarele ore. Ce zone sunt vizate, aflați in urmatoarele randuri. Avertismentul meteorologilor Potrivit specialiștilor, mai multe județe din țara se afla sub avertizarea de cod galben de vant puternic,…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru jumatatea nordica a țarii. De asemenea, potrivit ANM, instabilitatea atmosferica va fi prezenta și in restul regiunilor, pe arii restranse. Sambata, va ploua semnificativ și in sub, sud-est…