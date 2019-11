ANM anunță că am putea avea parte de cea mai rea iarnă din ultimul secol ANM ne-a adus o veste rea, și anume ca iarna 2019-2020 ar putea fi cea mai grea din ultimii 30 de ani sau chiar 100 de ani. Directorul general ANM, Elena Mateescu, este cea care a lansat avertismentul, in cadrul sesiunii științifice anuale a Administrației Naționale de Meteorologie cu tema „Extrene meteorologice ale anului 2019”, dupa cum relateaza ProTV . „Și cu siguranța in fiecare perioada a acestui an, da, discutam despre scenariul ca iarna aceasta sa fie cea mai grea din ultimii 30 de ani sau din ultimii 100 de ani”, a zis ea. „Nu avem un semnal robust in acest sens, dar o iarna normala in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

