ANM, anunț alarmant pentru România! Vremea o ia o razna! Avem temperaturi istorice Luna februarie a debutat cu temperaturi istorice, la nivelul intregii țari. In ultima zi de iarna, atunci cand ar fi trebuit sa fie nu mai mult de 4 grade, termometrele au indicat chiar și 20 de grade in sud. De parca ar fi fost ziua de 1 Mai, romanii au luat cu asalt parcurile și teresele și s-au bucurat de o vreme de de plina vara. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

