Stiri pe aceeasi tema

- O cabana din Ciucea, a ars azi-noapte. Pompierii din Huedin au intervenit pe parcursul nopții pentru a stinge flacarile, care au cuprins o cabana situata in zona localitații Vanatori-Poic, comuna Ciucea.Alerta a fost primita in jurul orei 2.00, iar la fața locului au fost dislocate doua autospeciale…

- Un accident feroviar a avut loc, joi dimineața, la limita județelor Cluj și Salaj.Mai exact, o persoana a fost lovita de tren in tuneluil dintre haltele Jebuc și STana, din comuna Almașu, județul Salaj.La fața locului intervine un echopaj al Detașamentului de Pompieri din Huedin și un echipaj al ISU…

- Potrivit ISU Cluj, victima este un barbat de aproximativ 60 de ani, inconștient, care a fost prins sub un tractor fara cabina. Incidentul s-a întâmplat în satul Horlacea din comuna Sâncraiu, județul Cluj. Echipajul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dimineata mai multe avertizari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in urmatoarele ore in 13 judete din regiunea Transilvaniei. Fenomenul va persista pana la ora 9: 00 in zonele joase din Maramures, Salaj, Cluj, Satu Mare si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dimineata mai multe avertizari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in urmatoarele ore in 13 judete din regiunea Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetelor Alba, Brasov, Mures, Sibiu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru 12 judete din centrul si sudul tarii, valabile in orele urmatoare.Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00, in zona joasa a judetului Cluj, in judetele Salaj (localitatile: Galgau,…

- Meteorologii au emis, miercuri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in zonele joase a cinci judete din Transilvania si Maramures, potrivit Agerpres.LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatie Conform Administratiei Nationale…

- Un incident feroviar a avut loc, marți dupa-amiaza, pe raza localitații Poieni (n.red. ISU Cluj anunța ca apelul inițial a aratat ca incidentul a avut loc in Negreni).Conform ISU Cluj, in urma cu puțin timp pompierii au fost alertați despre faptul ca un container s-a desprins de pe un autotren și a…