- Meteorologii au anuntat miercuri o prognoza speciala pentru Bucuresti, in vigoare de miercuri, ora 17:00, pana joi dimineata, ora 08:00. Autoritatea Nationala de Meteorologie precizeaza ca vantul va fi puternic la noapte iar precipitatiile se vor transforma in lapovita si ninsoare..

- Vremea continua sa fie deosebit de calda in urmatoarea perioada, cu valori care vor bate recordul. Meteorologii anunta un weekend insorit, o vreme de primavara in luna ianuarie, iar despre ninsori si viscol nu sunt sanse in urmatoarea perioada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea...

- Un val de aer polar loveste in weekend sud-estul Europei. Meteorologii anunta ca temperaturile vor scadea, inregistrandu-se maxime negative chiar si in timpul zilei. Dupa caldura neobisnuita din ultima perioada, iarna pune stapanire pe Romania. Se asteapta lapovita si ninsoare in toata tara. Administratia…

- Un val de aer polar loveste in weekend sud-estul Europei. Meteorologii anunta ca temperaturile vor scadea, inregistrandu-se maxime negative chiar si in timpul zilei. Dupa caldura neobisnuita din ultima perioada, iarna pune stapanire pe Romania. Se asteapta lapovita si ninsoare in toata tara.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, pentru prima si a doua zi de Craciun. Temperatura va urca pana la 8-9 grade, cerul va avea innorari temporare, iar vantul va sufla slab la moderat, scrie news.ro.”Cerul va avea innorari temporare si trecator vor fi conditii…

- Val de aer polar peste Romania: vin ninsorile! Meteorologii au facut anuntul: Vezi cand incepe iarna Cand incepe iarna: meteorologii au anuntat cand cad primele ninsori. Romania va fi traversata de un val de aer polar care va duce la scaderea brusca a temperaturilor si la aparitia precipitatiilor sub…

- Iarna urmatoare va fi mai calda decat in mod normal, in Romania, insa nu sunt excluse episoadele de vreme extrema, precum ger, viscol si ninsori abundente, precizeza Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie.