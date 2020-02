Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi lovita de furtuna Sabine. ANM: Vant puternic in toata țara! Se intorc ninsorile și vantul puternic in mai multe regiuni din țara. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Pana marți la ora 20.00 la munte, vantul va prezenta…

- Marea Britanie a ieșit oficial din UE. Ce trebuie sa faca romanii pentru a putea munci și locui in Regat, dupa Brexit. Anunțul ministrului de Externe Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca romanii din Marea Britanie nu trebuie sa aiba niciun fel de ingrijorare in cazul Brexitului, pentru…

- Timp de aproape doua luni, 9 perechi de vedete s-au aventurat pe drumurile din Filipine și Taiwan in cautarea mareleui premiu de 30.000 de Euro și, mai ales, in incercarea de a demonstra ca pot fi invingatoare in cel mai dur reality show din Romania. Regulile au fost deja bine cunoscute: 1 singur Euro…

- Reprezentativa Romaniei va juca in semifinale cu Islanda, in deplasare, la data de 26 martie. Daca vor invinge, “tricolorii” vor lupta pentru un loc la Campionatul European din 2020 cu invingatoarea dintre Bulgaria și Ungaria, pe 31 martie.Citește și: Surpriza de PROPORȚII pentru Dancila -…

- Primele ninsori sunt așteptate la sfarșitul lunii noiembrie. Meteorologii anunța iarna grea, cu zapada din abudența și viscol puternic. Potrivit estimarilor realizate de meteorologii realizate de Administrația Naționala de Meteorologie, in Romania, in aceasta iarna, sunt așteptate episoade de vreme…

- Mihai Stoichița a declarat ca propunerile sale sunt Gica Hagi și Dan Petrescu, doriți și inaintea numirii lui Cosmin Contra din 2017, cand au refuzat. Cel mai tare banc dupa Spania - Romania 5-0. Cum s-a trezit selectionerul marti dimineata! "Trebuie sa vorbesc cu colegii mei din zona…

- Iarna urmatoare va fi mai calda decat in mod normal, in Romania, insa nu sunt excluse episoadele de vreme extrema, precum ger, viscol si ninsori abundente, precizeza Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie.

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 26 noiembrie. Potrivit Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), vremea se va mentine calda pana pe data de 26 noiembrie, insa toata lumea vrea sa stie pe ce data va incepe sa ninga in toata Romania. Temperaturile…