- Orașul Taraclia s-a transformat aseara intr-un taram al poveștilor. Autoritatile au inaugurat bradul de Craciun, inalt de peste 15 metri si au aprins luminitele decorative. Sarbatoarea nu s-a lasat insa fara incidente.

- Proiectul atelierelor de lectura și creație „O poveste… de Craciun” continua și in acest an, proiect prin intermediul caruia organizatorii și-au propus ca, prin povești cu mesaje pozitive, ateliere de creație, jocuri interactive și filme de animație, sa introduca participanții in spiritul și atmosfera…

- Administrația Naționala de Meteorologie a realizat prognoza pentru luna decembrie, anunțand astfel cum va fi vremea in urmatoarele saptamani, dar mai ales cum va fi de Craciun. Se anunța o situație anormala, iar veștile ar putea fi proaste pentru anumiți oameni.

- Oferta „CRACIUN 2019 de poveste” la PENSIUNEA POPASUL DIN DEAL din localitatea Ocna Șugatag, Maramureș: 22.12.2019-26.12.2019 Cea mai primitoare gazda din Ocna Șugatag, familia Pop Vasile s-a pregatit și in acest an pentru a le oferi turiștilor, care au ales sa petreaca un CRACIUN de poveste la “Pensiunea Popasul…

- Primaria Municipiului Constanta si Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" va invita la o frumoasa "Poveste de Craciun".Evenimentul va avea loc intre 05 si 24 decembrie 2019 in parcul din fata Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" si in Galeria de Arta de pe strada Stefan…

- Marți, 3 decembrie, de la ora 17.00, Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava organizeaza "Poveste de Craciun", un spectacol cariabil pentru unul dintre elevii instituției, cu cerințe educaționale speciale.Evenimentul va fi gazduit de Teatrul Municipal "Matei ...

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc joi, 26 decembrie, in a doua zi de Craciun, de la ora 19:30, concertul „Ninge cu flori de lumina", susținut de artistul Paul Surugiu - Fuego.Artistulva susține in fața publicului sucevean un concert de colinde și cantece de ...

- Cantarețul britanic Robbie Williams va lansa un nou album anul acesta, al 13-lea de studio din cariera sa, care va fi o continuare a "The Heavy Entertainment Show", materialul discografic aparut in 2016, potrivit contactmusic.com, potrivit Mediafax.Anunțul despre noul album a fost facut dupa…