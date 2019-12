Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește drastic la inceputul acestei saptamani, cand sun așteptate și ninsori in anumite zone ale țarii, insa Moș Nicolae ne va aduce vreme frumoasa, caci dupa 6 decembrie temperaturile din termometre vor crește ușor, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

- Val de aer polar peste Romania: vin ninsorile! Meteorologii au facut anuntul: Vezi cand incepe iarna Cand incepe iarna: meteorologii au anuntat cand cad primele ninsori. Romania va fi traversata de un val de aer polar care va duce la scaderea brusca a temperaturilor si la aparitia precipitatiilor sub…

- In Romania, in aceasta toamna s-au inregistrat temperaturi extrem de blande, dar se pare ca acest lucru nu va mai dura mult. Meteorologii au facut un anunț de ultima ora și se pare ca iarna se instaleaza cu pași repezi, in Romania.

- Meteorologii avertizeaza ca iarna acesta va fi una grea, cu fenomene extreme, și ca este posibil sa se prelungeasca pana in primavara calendaristica. Iar luna noiembrie este ”iesita total din scarile climatice urmarite in arhive”. Iarna aceasta va fi una grea, anunța meteorologii. Este foarte posibil…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie avertizeaza ca temperaturile se afla in scadere, in majoritatea zonelor țarii, ele apropiindu-se, incetul cu incetul, de valorile normale pentru aceasta perioada a anului, mai ales in nord-vest. Minimele, spun meteorologii, vor fi cuprinse intre…

- Caldura și temperaturile de vara se vor menține pana la finalul saptamanii, urmand ca apoi vremea sa se schimbe radical. Iarna se instaleaza in toata Romania și prognoza meteo va aduce frig, ploi,...

- Florinela Georgescu, director de meteorologie operaționala din cadrul ANM a facut cateva precizari referitoare la iarna 2019 care urmeaza sa vina peste Romania. The post Meteorologii au facut anunțul: cum va fi iarna 2019-2020 in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Cand vine iarna 2019 in Romania. Daca toamna 2019 anunța temperaturi atipice, cu creșteri și scaderi bruște de temperatura, ei bine, ne intrebam cand vine iarna 2019 și cand vom avea primele temperaturi cu minus pe timpul nopții.