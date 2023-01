Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va continua sa fie inchisa și se vor semna ploi slabe, dar de marți situația se schimba. De pe o zi pe alta, se incalzește semnificativ. Temperaturile neobișnuite sunt aduse de un val de aer tropical. “De marți pana joi inclusiv, așteptam maxime mai apropiate de ce ar trebui sa avem la inceputul…

- Astazi, vom avea o vreme deosebit de calda pentru aceasta data mai ales in regiunile extracarpatice. Nebulozitatea va fi persistenta in nord, centru, nord-est si partial in vest unde vor fi ploi slabe, in timp ce in rest apare soarele. Intensificari ale vintului vor fi local si temporar in cea mai mare…

- E foarte probabil sa avem parte de ploi și in Oltenia, local in Moldova si izolat in Muntenia si Dobrogea. Ploile vor avea caracter de aversa, iar in regiunile vestice si sud-vestice vor fi insotite și de descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi 15, chiar 30 l/mp. Vantul va prezenta intensificari…

- Astazi vremea se va incalzi ușor, astfel ca valorile termice se vor situa peste cele normale pentru ultima parte a lunii noiembrie, exceptand nordul Moldovei unde se vor mentine apropiate de cele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua slab in jumatatea de est a tarii. Vantul…

- Astazi, In jumatatea de nord a Moldovei și in Carpații Orientali vremea va fi inchisa și rece, cu intervale in care se vor semnala precipitații mixte care vor determina depuneri de polei. In sud și sud-est va fi mult mai cald decat normalul datei, temporar innorarile se vor accentua și pe arii relativ…

- Astazi valorile termice vor scadea in cea mai mare parte a tarii, dar se vor mentine peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe parcursul zilei in Moldova, iar temperaturile maxime se vor situa intre 10 si 22 de grade, cu cele mai ridicate…

- Astazi vremea va fi calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, mai ales in sudul, sud-estul si local in estul țarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 12...14 grade in Crisana si nordul Transilvaniei si 27, chiar 28 de grade in Oltenia si Muntenia. In restul teritoriului,…