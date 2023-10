Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns la Bistrița, primirea ștafetei avand loc in fața comandamentului Brigazii 81 Mecanizate „General Grigore Balan”. Astazi, la ora 8:00 sportivii au dus ștafeta roșie mai departe, spre Dej. Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns ieri la Bistrița, primirea ștafetei…

- Meteorologii au emis o prognoza de vreme capricioasa pentru acest weekend in zona de munte. In Oltenia vremea ramane frumoasa Sambata, temperaturile vor fi mai ridicate, depașind 20 de grade in cea mai mare parte a țarii și atingand chiar 27 de grade in sudul țarii. Cu toate acestea, vantul puternic…

- O vreme capricioasa, cu variații mari de temperatura, intervale cu vant puternic și ploi locale, inclusiv ninsori la munte, este prognozata sambata și duminica de meteorologi. ANM a emis și o avertizare meteo cod galben de vijelii, valabila de sambata, de la ora 10.00 și pana duminica, la ora 11.00,…

- La data de 19 septembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, efectueaza 121 de percheziții domiciliare, in județele Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacau, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș, Dolj,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, efectueaza marți 121 de percheziții domiciliare, in județele Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacau, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș, Dolj, Braila, Galați, Vrancea,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi efectueaza 121 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Iasi, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamt, Bacau, Brasov,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a instituit un Cod galben vizand risc de viituri pentru rauri din 15 judete, incepand de miercuri de la ora 12:00, pana joi, la ora 8:00. Potrivit unui comunicat al INHGA, bazinele hidrografice afectate sunt Viseu, Iza, Tur, Somes, Mures, Siret…

- Hidrologii anunta, luni, cod galben de inundatii pentru 11 bazine hidrografice, pana marti dimineata. „Conform situatiei meteorologice pentru urmatoarele 24 de ore, hidrologii I.N.H.G.A. actualizeaza Codul Galben, cu valabilitate incepand de astazi, 31 iulie, ora 11:00, pana maine dimineata,…