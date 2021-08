Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de canicula care vizeaza opt județe din zona de Vest a țarii. Potrivit ANM, in cursul zilelor de sambata și duminica (14 și 15 august), valul de caldura se va extinde, iar disconfortul termic va fi in creștere in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o atenționare de canicula in zilele de 9, 10 și 11 august. In sud-vestul și sudul țarii disconfortul termic va fi ridicat și local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pe arii extinse pragul critic de 80 de unitați,…

- Avertizari meteo: Cod galben și portocaliu de CANICULA și FURTUNI, in județul Alba și alte județe. Zonele vizate Avertizari meteo: Cod galben și portocaliu de CANICULA și FURTUNI, in județul Alba și alte județe. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri, 28 iulie, noi avertizari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de canicula, in aproape toata țara. Temperaturile vor urca pana la 39 de grade. Interval de valabilitate: 27, 28, 29, 30, 31 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ... The post Cod galben de canicula: temperaturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o atentionare Cod galben de ploi si vijelii in 25 de județe, pana la ora 22.00. The post Cod galben de ploi și vijelii in 25 de județe, inclusiv in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic in 24 de judete, total sau partial, inclusiv in Municipiul Bucuresti, valabila duminica si luni. Totodata, ANM avertizeaza ca a emis un Cod galben de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata…

- ANM a emis noi avertizari cod portocaliu si cod galben de instabilitate atmosferica si canicula. Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare meteorologica de tip cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila de astazi de la ora 11:00, pana maine la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis pentru zilele de 23, 24 și 25 iunie The post COD PORTOCALIU de canicula pentru vestul țarii! Pentru celelalte județe, meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COD PORTOCALIU de canicula…