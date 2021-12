Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare meteorologica Cod Galben de ninsori si intensificari ale vantului, valabila de duminica, orele 20:00, pana luni, orele 8:00, la altitudinile de peste 1.700 de metri din judetele Sibiu, Alba, Hunedoara, Caras Severin, Gorj…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de vant puternic si ninsoare viscolita in zonele inalte din 21 de judete. Codul galben este valabil pana miercuri seara, la ora 20:00. Conform prognozei de specialitate, in intervalul mentionat, vantul va continua…

- Meterologii au emis o atenționare cod galben de intensificari ale vantului și ninsoare viscolita la altitudini de peste 1700 m, in Carpații Meridionali, incepand de duminica seara și pana luni dimineața. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in același interval, in Capitala sunt așteptate…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 28 noiembrie, ora 20:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor depasi 90 - 100 km/h si temporar va ninge viscolit.Judetele vizate partial de atentionarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Brasov, Caras-Severin,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita, valabila pana luni dimineata in zonele de munte din 10 judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul 28 noiembrie, ora 20:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, in Carpatii Meridionali,…

- ATENȚIONARE meteorologica de COD GALBEN in județul ALBA: Rafale de vant ce vor depași 90 de km/h și ninsori viscolite ATENȚIONARE meteorologica de COD GALBEN in județul ALBA: Rafale de vant ce vor depași 90 de km/h și ninsori viscolite Administrația Naționala de Meteorologie anunța COD GALBEN de vant…

- Cod galben de vant si ninsoare viscolita in 13 judete din țara, pana sambata dimineata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita in zone din 13 judete, pana sambata dimineata, precum si o informare de intensificari ale vantului…

- Vantul sufla cu putere, vineri, seara, in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari cod galben pentru 11 județe și cod portocaliu pentru alte 10 județe. Potrivit ANM, in special in zona inalta din Gorj, Valcea, Alba, Brasov, Sibiu, Arges, Prahova,…