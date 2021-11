Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru zone din sase judete situate in Transilvania, ce vor fi valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitații…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora (07:00), se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea sub 200 metri și izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele: Alba, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș și Sibiu.…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, in judetele Alba, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mures si Sibiu, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane.„Se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, o atenționare Cod Galben de ceata, valabila in localitați din mai multe judete, intre care și Brașovul. Potrivit meteorologilor, in zona depresionara a județului Brașov, pana la ora 09:00, se va semnala ceata, care determina…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in zone din 6 judete. Pana la ora 12:00, in judetele Alba (Cugir, Sebes, Blaj, Teius, Sasciori, Vintu de Jos, Galda de Jos, Mihalt, Pianu, Daia Romana, Spring, Santimbru, Ciugud,…

- Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, mai multe avertizari nowcasting de tip Cod galben valabile pana la ora 10:00. Vorbim despreceața care determina reducerea vizibilitații sub 200 m și izolat chiar sub 50 m. Vizate de aceste avertizari sunt șapte județe ale țarii. Mai exact, vorbim despre zona…

- Vizate sunt bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crisul Negru, Crisul Alb, Mureș, Bega Veche, Bega, Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Desnӑtui, Jiu, Olt, Vedea, Arges, Ialomita, Siret si Prut.Pe unele rauri este Cod galben de inundații pana duminica, respectiv pana luni la miezul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate in 25 de judete, valabila pana joi dimineata, transmite Agerpres . In intervalul 25 august, ora 10.00 – 26 august, ora 10.00, in Transilvania, Moldova si, local,…