- Anunț extrem de important pentru țara noastra! Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca un val de aer tropical va lovi Romania in urmatoarea perioada. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo de vreme caniculara in toata țara. Meteorologii au anunțat un cod portocaliu și un cod galben de disconfort termic accentuat. Iata in ce zone se vor inregistra pana la 38 de grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru luna iulie. Urmatoarele saptamani vor fi calduroase, cu ploi puține. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Afla cum va fi vremea pana pe 3 iulie! Experții avertizeaza ca vom avea parte de temperaturi de foc pana la finalul lunii curente. In timpul acesta, azi mai este in derulare un anunț de cod galben…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, cu temperaturi ce vor ajunge in Transilvania la 13 grade Celsius. Ulterior, vremea se va incalzi, dar urmeaza temperaturi oscilante. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru perioada 16…

- VREMEA pana in 13 iunie: temperaturi ridicate, perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 4 saptamani Vremea va fi mai calda fața de normalul perioadei, in urmatoarele saptamani. Insa vor fi variații mari de temperaturi și condiții de furtuni. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru weekendul 13-15 mai 2022. Vezi in ce parte a țarii va fi cel mai cald și unde va ploua in acest weekend. Prognoza meteo vineri, 13 mai In cursul zilei de astazi, vremea va fi calduroasa și insorita. Potrivit meteorologilor, minima…

- Vremea se va mentine in Capitala deosebit de rece pentru aceasta perioada. Se anunța temperaturi maxime ce se vor situa in jurul a 11 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre 2 si 4 grade, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta data cu temperaturi…