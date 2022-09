Stiri pe aceeasi tema

- De vreme de toamna, racoroasa și cu ploi, vom avea parte in urmatoarele doua zile. De miercuri, 14 septembrie, se incalzește neobișnuit astfel ca joi sunt așteptate maxime de 33 grade Celsius in sud-estul țarii, ca intr-o zi de vara autentica. De la mijlocul saptamanii scapam de ploi Luni, 12 septembrie,…

- Finalul lunii august aduce temperaturi care se apropie de 40 de grade. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod galben care vizeaza un val de caldura care afecteaza aproape toata țara, mai puțin zona centrala. Potrivit ANM, duminica, valul de caldura va persista…

- Luna august, ultima de vara, va avea temperaturi ridicate, uneori peste limitele normale ale perioadei, potrivit prognozei pentru patru saptamani realizate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Ploile vor fi deficitare și luna aceasta. Saptamana 1 – 8 august Valorile termice vor fi apropiate…

- VREMEA in prima jumatate a lunii august: temperaturi maxime și zilele cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe doua saptamani Vremea se incalzește treptat și devine calduroasa, cu maxime spre 34-36 de grade in acest weekend, in Banat, Crișana și sudul țarii și 31-34 de grade in restul țarii. Apoi temperaturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben si portocaliu de caldura persistenta și instabilitate atmosferica temporar accentuata. Codul galben e valabil doar local in vestul tarii, dar valul de caldura nu paraseste aceasta zona nici in zilele urmatoare. O avetizare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 iulie 2022, in fiecare parte a Romaniei. La ce temperaturi sa ne așteptam pentru ziua de maine, in intreaga țara.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteo pentru sambata, 16 iulie 2022. Vremea se menține calduroasa in toata țara, in mod special in sud-vest, sud și est, unde disconfortul termic va fi accentuat. Cerul se va menține variabil, cu innorari temporar accentuate in a doua parte…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 4 iulie - 1 august. In ultimele doua saptamani, specialiștii anunța vreme caniculara cu ploi puține. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…