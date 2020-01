Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologica.Potrivit meteorologilor, sambata si duminica, local si temporar, vor fi intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii, cu rafale in general de 45hellip;55 km h, iar la munte de peste 70 km h.Pe parcursul zilei…

Administrația Naționala de Meteorologie a emis azi o informare meteorologica privind apariția unor fenomene de intensificari ale vantului, precipitații mai ales sub forma de ninsoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo ce priveste intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoareAstfel, in intervalul 27 decembrie, ora 22:00 ndash; 29 decembrie, ora 22:00, local si temporar vor fi intensificari ale vantului, cu rafale in general…

Avertismentul meteorologilor este valabil in intervalul: 20 noiembrie, ora 18:00 – 23 noiembrie, ora 10:00.

- Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, ninsori la munte si precipitații mixte mai ales in zonele deluroase, valabila de astazi, de la ora 14:00, pana vineri, 1 noiembrie, la ora 10:00. In intervalul menționat, vremea va deveni deosebit de rece, la inceput in nord, apoi in toata…

- METEO: INFORMARE privind vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitații mixte. ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICA privitoare la vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitații mixte mai ales in zonele deluroase. Interval de valabilitate: 29 octombrie, ora 14:00 –€ 01 noiembrie, ora…

Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo care vizeaza apariția unor fenomene de vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitații mixte in zonele subcarpatice, in...

- INFORMARE METEOROLOGICA Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitații mixte in zonele subcarpatice Interval de valabilitate: 06 octombrie, ora 12:00 – 8 octombrie, ora 10:00. In intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece și se vor semnala precipitații in cea mai mare…