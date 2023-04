Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare cod galben de vant pentru judetul Cluj, in special in zona de munte, intre ora 12.00 si 16.00.Vor fi semnalate intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 100...110 km/h, in zona de munte de peste 1800 m., informeaza News.ro.…

- Meteorologii avertizeaza ca marți dupa amiaza in mai multe zone din județul Cluj ar putea fi averse, descarcari electrice și grindina. Specialiștii au instituit cod galben de vreme rea.Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vor fi „descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse…

- Noi avertizari meteo de vant puternic, ninsori și ploi in toata tara, emisa vineri de meteorologi. In București, pana sambata vremea va fi deosebit de calda, dar de duminica se racește.Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta Cod galben de ploi puternice, valabila de vineri ora…

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari nowcasting Cod galben de ninsoare si viscol in zone montane din doua judete, respectiv de ceata in Dobrogea.

Vantul va sufla in rafale de marți dimineața, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) emițand, de luni, cod galben pentru 19 județe din țara.

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica mai multe avertizari de fenomene extreme: viscol, ninsori și ger de crapa pietrele. Astfel, pana luni la ora 20.00 va fi in vigoare un cod galben de viscol in Carpații Meridionali și Orientali.

Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de vreme rea, inclusiv un cod galben de ninsori și viscol.

Administrația Naționala de Meteorologie a emis trei coduri de avertizare de ploi, vant și viscol, unul galben, unul portocaliu și unul roșu, valabile marți, miercuri și joi.