- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru toata tara. Alerta va expira joi, la ora 06:00. Astfel, potrivit meteorologilor, la inceput in regiunile vestice si sud-vestice, apoi si in cele centrale, temporar va ploua si, indeosebi prin acumulare in zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o informare in care avertizeaza ca pana joi dimineata va ploua si se vor semnala descarcari electrice. Vantul va sufla la munte cu 80 - 90 km/h. Temperaturile raman ridicate in sud-estul tarii

- Rugam participantii la trafic sa circule cu atentie si sa respecte restrictiile impuse pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazi, acolo unde este cazul, avand in vedere atentionarile de cod portocaliu si rosu de vreme rea emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie.Codul portocaliu…

- Alerta meteo in Romania. Ninsori si ger in urmatoarele zile. Se anunta temperaturi de -22 de grade.Vezi zonele vizate Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ger, valabila in toata tara incepand din aceasta noapte si pana duminica dimineata. Meteorologii anunta temperaturi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua informare de nopți și dimineți geroase. In nord-estul, centrul și sudul țarii temperaturile vor cobori pana la minus 22 de grade.Informarea meteorologica intra in vigoare sambata la ora 2.00 și expira duminica la ora 10.00, conform Mediafax.…

- Urgia loveste Baraganul. O avertizare cod rosu a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) pentru cinci judete din sud-estul tarii, printre care si Calarasi. De miercuri seara, ora 22.00, si pana joi dimineata, 6 februarie, 08.00, se vor semnala fenomene meteo extreme.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca "se mentine informarea pentru intensificari ale vantului, precipitatii mixte, si ninsori emisa in data de 4 ianuarie", valabilita pentru astazi intre orelel 06.00 si 22.00.In intervalul mentionat, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei si in sudul…

- Meteorologii au transmis o atentionare de ultim moment de vremea rea, valabila pana la inceputul saptamanii viitoare. Administratia Nationala de Meteorologie a precizat ca incepand de sambata, 4 ianuarie, de la ora 17.00 si pana luni, 6 ianuarie, la ora 22.00 se vor inregistra ninsori, vant putermic,…