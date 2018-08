Stiri pe aceeasi tema

- Kyle Pavone, unul dintre vocaliștii trupei de metalcore „We Came As Romans”, a murit sambata, pe 25 august, la un spital din Michigan, SUA. Anunțul dureros a fost facut de colegii de trupa pe social media: „Astazi lumea muzicala a pierdut un alt nume mare…Pierderea lui Kyle a venit prea devreme in viața…

- Mai multer astfel de cazuri au fost semnalate in județul Dambovița. Reprezentanții DSVSA ii sfatuiesc pe oameni sa fie atenți și sa nu permita accesul in gospodarie persoanelor pe care nu le cunosc. Peste porcina africana a creat un nou tip de raufacatori. Este vorba de indivizi imbracați in combinezoane…

- Ionut Iftimoaie implineste astazi 40 de ani si isi aniverseaza ziua de nastere in frumoasa insula Madagascar, acolo unde concureaza pentru trofeul „Ultimul Trib”, emisiune ce va fi difuzata de Antena 1 in aceasta toamna. Concurent in echipa „Lemurilor”, Ionut este un obisnuit al confruntarilor sportive,…

- Familia senatorului John McCain, personalitate marcanta a politicii din SUA, a anuntat vineri ca acesta a decis sa inceteze tratamentul impotriva cancerului cerebral care i-a fost descoperit de medici acum un an, transmite AFP. Senatorul republican, in varsta de 81 de ani, fost candidat la…

- Cod portocaliu de inundatii pe rauri din Tulcea si Constanta. Raurile mici din judetele Constanta si Tulcea se afla sub Cod portocaliu de inundatii pana miercuri, la ora 10:00, iar pentru rauri din alte 35 de judete este in vigoare pana miercuri dupa-amiaza un Cod galben de inundatii. Potrivit Institutului…

- Celebrul inventator si constructor de avioane si motoare Traian Vuia s-a nascut la 17 august 1872, in localitatea Surducul Mic, comuna Bujoru, judetul Timis. A urmat scoala primara in satul natal si in Faget, apoi studiile liceale le-a facut la Lugoj, absolvind in anul 1892 ca sef de promotie. A fost…

- Codul Portocaliu este valabil pana miercuri la ora 10:45, insa va fi prelungit in cazul in care situația o impune. Avertizarea vizeaza localitațile timișene: Lugoj, Coșteiu, Gavojdia, Belinț, Darova, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Traian Vuia, Balinț, Criciova, Manaltiur,…

- RETIM Ecologic Service SA va derula in perioada 04 iunie – 31 iulie 2018 o noua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase din Zona 0 – Timiș, zona care cuprinde municipiul Lugoj, orașele Buziaș și Recaș, precum și comunele Balinț, Belinț, Bara, Bogda, Brestovaț, Boldur, Chevereșu Mare, Coșteiu,…