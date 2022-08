Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat Codul galben de canicula valabil luni și marți, in Bucuresti și 19 județe din sud și sud-est și anunța disconfort termic ridicat. In alte zone din 19 județe, cu precadere montane, va fi Cod portocaliu de ploi și vijelii.

- Meteorologii au actualizat Codul galben de canicula valabil luni și marți, in Bucuresti și 19 județe din sud și sud-est și anunța disconfort termic ridicat. In alte zone din 19 județe, cu precadere montane, va fi Cod portocaliu de ploi și vijelii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Meteorologii au prelungit Codul galben de canicula pana marți, la ora 21:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii sambata și duminica, iar luni și marți vor fi afectate și județe din regiunile de sud și sud-est. Temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți mai multe avertizari valabile in zilele urmatoare, intre care doua Coduri portocalii de canicula ce vizeaza 17 județe și Capitala, respectiv 14 județe și Bucureștiul. 10 județe vor fi, totuși, pentru scurt timp, sub Cod galben de ploi torențiale.…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare meteo Cod portocaliu de vijelii și ploi. București și 21 de județe sunt vizate. Alte judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea meteo Cod portocaliu intra in vigoare, astazi, la ora 12:00, și este valabila pana joi, ora 12:00.…

- Meteorologii au emis miercuri, 6 iulie, noi avertizari cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina in mare parte din țara. Alertele meteo intra in vigoare incepand cu ora 10:30 și sunt valabile pana joi, 7 iulie, ora 12.00. Primul cod galben de ploi a intrat in vigoare de la…

- Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi torențiale și instabilitate atmosferica accentuata, pentru mai multe județe din țara. In unele localitați din Cluj s-a anunțat cod portocaliu. Codul galben intra in vigoare la ora 12.00 și va fi valabil pana la ora 22.00. In acest interval, local in zona…

- Vremea devine instabila, dupa doua zile cu temperaturi extrem de ridicate pentru aceasta perioada. Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de vijelii de ploi torențiale și vijelii pentru București și 13 județe din sudul și sud-estul țarii. Avertizarea de instabilitate atmosferica ridicata…