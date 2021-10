Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis Cod galben si Cod portocaliu de ploi abundente și temperaturi scazute in mai multe zone din țara. Potrivit ANM, pana sambata Capitala și alte 10 județe vor fi sub atenționare Cod portocaliu de vreme rea. Alte județe se vor afla sub alerta Cod galben.

- In zonele avertizate se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu rafale ce vor atinge 55 - 65 km/h. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.Potrivit unei informari publicate de Administratia Nationala de Meteorologie, vremea va fi deosebit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN – “intensificari susținute ale vantului la altitudini de peste 1.700 metri” – pentru zona montana a judetului Neamt. Aceasta este valabila in intervalul 23 septembrie, ora 21:00-24 septembrie, ora 23:00. “La munte, la altitudini…

- Administratia Nationala de Meteorologie e emis o atentionare meteo Cod galben de intensificari ale vantului pentru Dobrogea, o parte a Moldovei si Munteniei si local in zona montana, care va fi valabila pe...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod galben de vant puternic, valabil pana miercuri dimineata in 27 de judete. O informare meteo de ploi a fost emisa pentru regiunile nordice, centrale si vestice.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de vant puternic, valabil pana miercuri dimineața in zonele inalte din 27 de județe. O informare meteo de ploi a fost emisa pentru regiunile nordice, centrale și vestice.

- Ziua de joi aduce disconfort termic ridicat in unele regiuni, dar și fenomene specifice instabilitații atmosferice, in cateva județe din țara. Meteorologii au transmis, in dimineața acestei zile, doua atenționari COD GALBEN. Primul mesaj de atenționare de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua atenționari Cod galben. Potrivit ANM, ana dintre alertele de canicula vizeaza Capitala și 10 județe, iar cealalta alerta, de furtuni, alte 17 județe.