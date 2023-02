ANM a emis Cod galben de viscol valabil în 15 județe. Harta zonelor vizate Meteorologii de la ANM au emis, sambata, un cod galben de viscol pentru zonele montane inalte. Avertizarea intra in vigoare in aceasta seara. Potrivit ANM, codul galben intra in vigoare sambata seara la ora 20.00 și va fi valabil pana duminica, ora 10.00. Așadar, in Carpații Meridionali și de Curbura, mai ales la altitudini de peste 1700 m, temporar va ninge, iar vantul va avea intensificari cu rafale de peste 60…80 km/h și vor fi perioade cu viscol, transport de zapada și vizibilitate redusa. Cum va fi vremea in București sambata In București, cerul va fi variabil, mai mult noros in a doua parte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

