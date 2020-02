Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a scapat de doua adversare importante de pe tabloul principal de la Dubai. Elina Svitolina si Belinda Bencic au parasit turneul Premier din Emiratele Arabe Unite inca din prima runda, anunța MEDIAFAX.Ucraineanca Elina Svitolina a cedat clar, in doua seturi, contra americancei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dimineata atentionari de ceata densa in judetele Salaj, Satu Mare, Arad si Timis si un Cod galben de vant puternic in Caras-Severin si...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți seara, o atenționare cod galben de vant și ninsoare pentru zonele montane din 22 de județe din Moldova, Transilvania și Banat. Potrivit ANM, atenționarea a intrat in vigoare marți la ora 20.00 și este valabila pana miercuri, la aceeași ora.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata si, respectiv, vant puternic pentru judetele Arad, Timis si Hunedoara si Caras-Severin,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile in orele urmatoare in opt judete din Moldova, Dobrogea si Banat, potrivit Agerpres.Potrivit meteorologilor, pana la ora 12:00, in localitatile Dorna Candrenilor, Poiana…

- Vremea rea pe tot teritoriul țarii! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, un avertisment de cod galben pentru mai multe zone din Transilvania, Banat, Moldova si Bucovina. In urmatoarele ore cetațenii se vor confrunta cu fenomene de ceața, vant și burnița. Conform meteorologilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, mai multe atentionari Cod galben de vant puternic, ceata si, respectiv, burnita, ce vizeaza zece judete din Transilvania si Moldova.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de vant, valabile in localitati din judetele Sibiu si Caras-Severin. Astfel, pana la ora...